ऊंची मॉर्गेज दरों के कारण अमेरिकी विक्रेता घरों की कीमतें घटाने को मजबूर
अमेरिका में मॉर्गेज दरें लगभग 7.4 फीसदी पर पहुंची हुई है। ऐसे में घर खरीदना मुश्किल हो गया है और इसका असर बेचने वालों पर भी दिख रहा है।
खरीदारों को थोड़ी राहत देने और अपने घर जल्द बेचने के लिए सितंबर में हुई 45 फीसदी से ज्यादा घर की बिक्री में बेचने वालों ने कुछ रियायतें दीं।
इनमें खासकर मॉर्गेज रेट बायडाउन शामिल थे, जिनसे खरीदारों की हर महीने की किस्तें कम हो सकती हैं।
लुभाने के लिए दे रहे कई ऑफर
बेचने वाले केवल ब्याज दरें ही नहीं घटा रहे हैं, बल्कि वे घरों की कीमतें भी कम कर रहे हैं। हाल ही में लगभग 22 फीसदी लोगों ने अपने घरों की मांगी गई कीमत में कमी की है।
ऑस्टिन और डेनवर जैसे कुछ शहरों में विक्रेता तो क्लोजिंग कॉस्ट भी खुद भर रहे हैं या फिर सौदा पक्का करने के लिए दूसरी सुविधाएं भी दे रहे हैं।
आज के इस धीमे बाजार में इसका मकसद बस यही है कि घरों को ज्यादा किफायती बनाया जाए और बिक्री की रफ्तार बनी रहे।