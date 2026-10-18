ऊंची मॉर्गेज दरों के कारण अमेरिकी विक्रेता घरों की कीमतें घटाने को मजबूर

बेचने वाले केवल ब्याज दरें ही नहीं घटा रहे हैं, बल्कि वे घरों की कीमतें भी कम कर रहे हैं। हाल ही में लगभग 22 फीसदी लोगों ने अपने घरों की मांगी गई कीमत में कमी की है।

ऑस्टिन और डेनवर जैसे कुछ शहरों में विक्रेता तो क्लोजिंग कॉस्ट भी खुद भर रहे हैं या फिर सौदा पक्का करने के लिए दूसरी सुविधाएं भी दे रहे हैं।

आज के इस धीमे बाजार में इसका मकसद बस यही है कि घरों को ज्यादा किफायती बनाया जाए और बिक्री की रफ्तार बनी रहे।