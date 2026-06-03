AI के कारण भारत की चमक फीकी, मॉर्गन स्टेनली ने बताई विदेशी निवेशकों की नई पसंद बिज़नेस Jun 03, 2026

मॉर्गन स्टेनली इंडिया के प्रबंध निदेशक रिधम देसाई के मुताबिक, विदेशी निवेशक अब भारत से अपना ध्यान हटाकर उन देशों की ओर लगा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की लहर पर सवार हैं। इनमें दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।

देसाई ने बताया कि कोरिया में कमाई की बढ़त सैकड़ों प्रतिशत में है, जबकि ताइवान, जापान, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में यह 30 से 50 प्रतिशत के आस-पास है, वहीं भारत में यह सिर्फ 12 से 14 प्रतिशत तक सिमटी हुई है।

इन देशों में AI के दम पर निवेश का, जो मजबूत चक्र चल रहा है, वह कम से कम अगले साल तक दुनियाभर से पैसा अपनी तरफ खींचता रहेगा।