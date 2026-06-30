कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने से मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स ने घटाए अनुमान बिज़नेस Jun 30, 2026

मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी वित्तीय फर्मों ने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर अपने अनुमानों में कटौती कर दी है, जिसकी वजह से तेल के दाम गिर रहे हैं।

इन फर्मों ने बताया है कि दुनियाभर में तेल की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा हो गई है, जबकि मांग उतनी नहीं है। खासकर अमेरिका से तेल का निर्यात बढ़ गया है और चीन भी पहले के मुकाबले कम तेल खरीद रहा है।

मॉर्गन स्टेनली अब 2026 की शेष अवधि के लिए 'डेटेड ब्रेंट' तेल की कीमत 75 डॉलर (करीब 7,000 रुपये) प्रति बैरल रहने की उम्मीद करता है, जो पहले के अनुमानों से कम है।