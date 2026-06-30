ओयो अब भारत से ज्यादा अमेरिका में कर रही कमाई, IPO दस्तावेज में खुलासा बिज़नेस Jun 30, 2026

ओयो के हालिया आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) दस्तावेजों से एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब कंपनी का आधे से ज्यादा कारोबार अमेरिका से आ रहा है, जबकि भारत का योगदान 12 फीसदी से भी कम रह गया है।

कंपनी को कभी एक भारतीय बजट होटल ब्रांड के रूप में जाना जाता था, लेकिन विदेश में दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण के दम पर इसने अपनी पहुंच काफी बढ़ाई है।

इसमें अमेरिका की G6 हॉस्पिटैलिटी और यूरोप की लेजर ग्रुप का अधिग्रहण शामिल है।