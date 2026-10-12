आरोपों से घिरी मूनशॉट के IPO पर संकट, समझौते पर कर रही बातचीत

चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप मूनशॉट AI हांगकांग में अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने की तैयारी में है। इसी बीच वह एक शेयरधारक के साथ मामला सुलझाने की कोशिश में लगी है।

यह सब तब सामने आया, जब चीनी एंटरप्राइज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्स-टेक कंपनी रिकरेंट डॉट AI ने मूनशॉट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांग झिलिन और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) झांग युताओ पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

साथ ही उन पर बिना इजाजत कंपनी का अहम डाटा कथित तौर पर अपने निजी फायदे के लिए हटाने का भी आरोप है। फिलहाल, यह विवाद मध्यस्थता प्रक्रिया में है। हालांकि, मूनशॉट ने इस बीच गुप्त तरीके से IPO के लिए आवेदन कर दिया है।