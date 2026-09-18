मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाया

मूडीज ने बढ़ाया भारत की GDP वृद्धि का अनुमान, अब 7 प्रतिशत रहने की उम्मीद

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:44 pm Sep 18, 202603:44 pm

क्या है खबर?

मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना नया अनुमान जारी किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। हालांकि, भारत की Baa3 रेटिंग और स्थिर आउटलुक में बदलाव नहीं किया गया। सरकारी कर्ज और कम प्रति व्यक्ति आय अब भी चुनौती हैं।