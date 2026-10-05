कमजोर मानसून से ग्रामीण इलाकों में बाइक-FMCG बिक्री में गिरावट
इस साल भारत में मानसून कमजोर रहा है। सामान्य से 12.6 फीसदी कम बारिश हुई, जिससे ग्रामीण इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है।
खेती से होने वाली आय कम होने के कारण लोगों ने गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की है। इसका असर एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल्स, गैर-जरूरी तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) सामानों और घरेलू उपकरणों (कंज्यूमर अप्लायंसेज) की बिक्री पर दिख रहा है। अगस्त में 100-110cc सेगमेंट की मोटरसाइकिलों की बिक्री 3.2 फीसदी तक घट गई है।
कंपनियों ने बढ़ाई उत्पादों की कीमत
जून तिमाही में ग्रामीण भारत में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर गैर-जरूरी चीजों की बिक्री मूल्य के हिसाब से लगभग 3 फीसदी और मात्रा के हिसाब से 5 फीसदी कम हो गई है।
ब्लू स्टार जैसे अप्लायंसेज बनाने वाले ब्रांड्स ने बढ़ते खर्चों को संभालने के लिए अपने उत्पादों की कीमतें 8 फीसदी तक बढ़ा दी हैं। लोगों के खर्च करने के तरीकों में बदलाव को देखते हुए अब कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रोमो और त्योहारों के विज्ञापन पर जोर दे रही हैं।