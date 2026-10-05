कमजोर मानसून से ग्रामीण इलाकों में बाइक-FMCG बिक्री में गिरावट

जून तिमाही में ग्रामीण भारत में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर गैर-जरूरी चीजों की बिक्री मूल्य के हिसाब से लगभग 3 फीसदी और मात्रा के हिसाब से 5 फीसदी कम हो गई है।

ब्लू स्टार जैसे अप्लायंसेज बनाने वाले ब्रांड्स ने बढ़ते खर्चों को संभालने के लिए अपने उत्पादों की कीमतें 8 फीसदी तक बढ़ा दी हैं। लोगों के खर्च करने के तरीकों में बदलाव को देखते हुए अब कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रोमो और त्योहारों के विज्ञापन पर जोर दे रही हैं।