अब तक 38 फीसदी कम हुई मानसून की बारिश, फसलों पर मंडराया खतरा 

खरीफ की बुवाई 4 फीसदी कम

कम बारिश की वजह से खरीफ फसलों की बुवाई भी पिछले साल के मुकाबले करीब 4 फीसदी कम हुई है। दलहन और कपास के बुवाई क्षेत्र में काफी गिरावट आई है, जबकि चावल की बुवाई पिछले साल कम होने की वजह से इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है।

दूसरी तरफ, पानी के जलाशयों का स्तर अभी औसत से ज्यादा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए कुछ सहारा मिल रहा है और वे बेहतर बारिश का इंतजार कर रहे हैं।