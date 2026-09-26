ग्रो के CEO ने डीपटेक को भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बताया गेमचेंजर
मनीकंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 में ग्रो के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ललित केशरे ने डीपटेक को भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अगली बड़ी लहर बताया।
उन्होंने बताया कि कई छोटी और मंझली कंपनियां अब बुनियादी टेक्नोलॉजी में हाथ आजमा रही हैं, जिससे आगे चलकर बड़े विकास और नए निवेश के मौके बनेंगे।
UPI पर लगने वाले शुल्क का किया समर्थन
केशरे ने ग्रो की 2016 में शुरुआत से लेकर 2025 में 6,632.3 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) तक का सफर बताया।
उन्होंने कहा कि उनका असली मकसद ग्राहकों को खुश रखना है, न कि केवल शेयर की कीमतों पर नजर रखना। यह आज के लोगों की लंबी अवधि में संपत्ति बनाने की सोच से मेल खाता है।
साथ ही, उन्होंने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतानों पर लगने वाले 0.4 फीसदी शुल्क का समर्थन किया और कहा कि उद्योग की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियामकों के साथ लगातार बातचीत बहुत जरूरी है।