चॉकलेट डिजाइन को लेकर मोंडेलेज इंटरनेशनल ने वीगन ब्रांड पर किया मुकदमा
दुनियाभर में मशहूर टोबलरोन चॉकलेट बनाने वाली कंपनी मोंडेलेज इंटरनेशनल ने ब्रिटेन की एक छोटी वीगन चॉकलेट ब्रांड कैथरीन के ओरिजिनल्स पर मुकदमा दायर किया है।
मोंडेलेज का आरोप है कि कैथरीन की 'ओ-बार' चॉकलेट उनके टोबलरोन के जाने-माने त्रिभुजाकार डिजाइन की हूबहू नकल है। कंपनी का कहना है कि यह डिजाइन ग्राहकों को भ्रमित कर सकता है और वे अपने इस खास, पहचान वाले डिजाइन की सुरक्षा करना चाहते हैं, जो साल 1929 से इस्तेमाल हो रहा है।
नकल होने के आरोपों को नकारा
कैथरीन के ओरिजिनल्स की शुरुआत करने वाली कैथरीन डॉड का कहना है कि उनकी 'ओ-बार' चॉकलेट का अपना बिल्कुल अलग अंदाज है। यह टोबलरोन की कोई नकल नहीं है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी अपने इस उत्पाद और उसकी खास पहचान के साथ मजबूती से खड़ी है। उनकी कानूनी टीम भी उनका पूरा समर्थन कर रही है।
मोंडेलेज ने हाई कोर्ट जाने से पहले इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।