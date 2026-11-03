चॉकलेट डिजाइन को लेकर मोंडेलेज इंटरनेशनल ने वीगन ब्रांड पर किया मुकदमा

कैथरीन के ओरिजिनल्स की शुरुआत करने वाली कैथरीन डॉड का कहना है कि उनकी 'ओ-बार' चॉकलेट का अपना बिल्कुल अलग अंदाज है। यह टोबलरोन की कोई नकल नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी अपने इस उत्पाद और उसकी खास पहचान के साथ मजबूती से खड़ी है। उनकी कानूनी टीम भी उनका पूरा समर्थन कर रही है।

मोंडेलेज ने हाई कोर्ट जाने से पहले इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।