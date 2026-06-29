मोमेंटा ने हांगकांग में लॉन्च किया IPO, करीब 7,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

फंड का 60 फीसदी शोध पर होगा खर्च

मोमेंटा जुटाए गए फंड का 60 फीसदी शोध कार्य पर खर्च करने की योजना बना रही है। इसमें बेहतर AI तकनीक विकसित करना, ज्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता बढ़ाना और इंजीनियर्स को काम पर रखना शामिल है।

बाकी बचा 20 फीसदी हिस्सा कंपनी अपनी रोबोटैक्सी सर्विस को शुरू करने पर लगाएगी। मर्सिडीज-बेंज और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनियां इस IPO का समर्थन कर रही हैं।

2016 में शुरू हुई मोमेंटा ने अब तक टोयोटा और BYD जैसे ऑटोमेकर्स के साथ साझेदारी की है। 2025 के अंत तक 6.8 लाख से ज्यादा गाड़ियों में मोमेंटा का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा था और कंपनी भविष्य के विकास के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है।