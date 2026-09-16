मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के शेयर तेजर के बाद 8.8 फीसदी फिसले
मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के शेयर बुधवार (16 सितंबर) को 8.8 फीसदी गिरकर 1,229.65 रुपये पर आ गए। दरअसल, हाल में आई तेजी के बाद निवेशकों ने थोड़ा मुनाफा बुक किया।
केवल 2 दिनों में 18.5 फीसदी तक की तेज गिरावट के बावजूद यह स्टॉक अभी भी 17 अगस्त को आए अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) मूल्य 807 रुपये से 50 फीसदी से ज्यादा ऊपर बना हुआ है।
पहले महीने में 75 फीसदी उछला शेयर
इस शेयर ने शुरुआत काफी मजबूत की थी। यह 980 रुपये पर लिस्ट हुआ था, जो इसके IPO की कीमत से 21.44 फीसदी ज्यादा था। इसके बाद पहले महीने में ही यह 75 फीसदी उछलकर पिछले सप्ताह 1,686.50 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।
हालांकि, हाल में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, फिर भी मोलबायो के शेयर की कीमत अपने शुरुआती स्तर से काफी ऊपर टिकी हुई है।
यह इस बात का सबूत है कि निवेशक डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में कंपनी के भविष्य को लेकर अभी भी काफी भरोसेमंद हैं।