मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के शेयर तेजर के बाद 8.8 फीसदी फिसले

इस शेयर ने शुरुआत काफी मजबूत की थी। यह 980 रुपये पर लिस्ट हुआ था, जो इसके IPO की कीमत से 21.44 फीसदी ज्यादा था। इसके बाद पहले महीने में ही यह 75 फीसदी उछलकर पिछले सप्ताह 1,686.50 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।

हालांकि, हाल में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, फिर भी मोलबायो के शेयर की कीमत अपने शुरुआती स्तर से काफी ऊपर टिकी हुई है।

यह इस बात का सबूत है कि निवेशक डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में कंपनी के भविष्य को लेकर अभी भी काफी भरोसेमंद हैं।