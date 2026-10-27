IIT के पूर्व छात्र की मोचाट्रेड को मिली करीब 50 करोड़ रुपये की फंडिंग

मोचाट्रेड की मदद से भारतीय लोग टेस्ला और एनवीडिया जैसे अमेरिकी स्टॉक की कीमतों पर सीधे रुपये में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए न तो अलग ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए और न ही करेंसी बदलने का झंझट होता है।

यह प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान को भी सपोर्ट करता है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के पूर्व छात्र चलाते हैं, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का सख्ती से पालन करते हैं।

कंपनी जल्द ही कुछ नए फीचर्स लाने वाली है, जिससे और भी ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स को जोड़ा जा सके। इन फीचर्स को लाने के लिए अभी नियामक मंजूरी का इंतजार है।