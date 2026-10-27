IIT के पूर्व छात्र की मोचाट्रेड को मिली करीब 50 करोड़ रुपये की फंडिंग

IIT के पूर्व छात्र की मोचाट्रेड को मिली करीब 50 करोड़ रुपये की फंडिंग
मोचाट्रेड को हाल ही में 55 लाख डॉलर (करीब 52 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है। इसमें कॉइनफंड ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि कॉइनबेस वेंचर्स और जीरो नॉलेज वेंचर्स ने भी सहयोग किया है।
इस फंडिंग का मकसद अपने ट्रेडिंग इंजन को अपग्रेड करना और प्री-आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट जैसे नए विकल्प जोड़ना है। इससे उनका प्लेटफॉर्म और भी मजबूत बनेगा।
रुपये में अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग की सुविधा
मोचाट्रेड की मदद से भारतीय लोग टेस्ला और एनवीडिया जैसे अमेरिकी स्टॉक की कीमतों पर सीधे रुपये में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए न तो अलग ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए और न ही करेंसी बदलने का झंझट होता है।
यह प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान को भी सपोर्ट करता है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के पूर्व छात्र चलाते हैं, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का सख्ती से पालन करते हैं।
कंपनी जल्द ही कुछ नए फीचर्स लाने वाली है, जिससे और भी ज्यादा एक्टिव ट्रेडर्स को जोड़ा जा सके। इन फीचर्स को लाने के लिए अभी नियामक मंजूरी का इंतजार है।