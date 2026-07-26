मोबाइलआई के सह संस्थापक अम्नोन शाशुआ ने CEO पद छोड़ने का किया ऐलान

शशुआ बताते हैं कि मोबाइलआई की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक अब रोबोटैक्सी जैसे बड़े कामों के लिए पूरी तरह तैयार है और इसीलिए उन्हें लगता है कि अब कंपनी को एक नए प्रमुख की जरूरत है।

कंपनी का बोर्ड एक नए CEO की तलाश में जुट गया है, लेकिन वे चाहते हैं कि शशुआ अध्यक्ष के पद पर बने रहें। इन सब बदलावों के बीच, 2022 में कंपनी के शेयर दोबारा लिस्ट हुए थे, जिसके बाद से इसके शेयरों में 65 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से यह नेतृत्व बदलाव और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।