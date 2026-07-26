मोबाइलआई के सह संस्थापक अम्नोन शाशुआ ने CEO पद छोड़ने का किया ऐलान

मोबाइलआई के सह संस्थापक अम्नोन शाशुआ ने CEO पद छोड़ने का किया ऐलान
मोबाइलआई के सह संस्थापक अम्नोन शाशुआ ने ऐलान किया है कि जैसे ही उन्हें कोई नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिल जाएगा तो वे अपना पद छोड़ देंगे।
उन्होंने 1999 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और इसे कई बड़े मुकाम तक पहुंचाया। इनमें 2014 में इसे शेयर बाजार में लिस्ट कराना शामिल है, जो उस समय किसी इजरायली कंपनी के लिए सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) था। इसके बाद 2017 में उन्होंने इंटेल को 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) से भी ज्यादा में बेच दिया।
सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक रोबोटैक्सी के लिए तैयार
शशुआ बताते हैं कि मोबाइलआई की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक अब रोबोटैक्सी जैसे बड़े कामों के लिए पूरी तरह तैयार है और इसीलिए उन्हें लगता है कि अब कंपनी को एक नए प्रमुख की जरूरत है।
कंपनी का बोर्ड एक नए CEO की तलाश में जुट गया है, लेकिन वे चाहते हैं कि शशुआ अध्यक्ष के पद पर बने रहें। इन सब बदलावों के बीच, 2022 में कंपनी के शेयर दोबारा लिस्ट हुए थे, जिसके बाद से इसके शेयरों में 65 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से यह नेतृत्व बदलाव और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।