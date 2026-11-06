मोबिक्विक को NBFC चलाने की RBI से मंजूरी, अब सीधे दे सकेगी ग्राहकों को लोन

नई इकाई के जरिए कंपनी आम उपभोक्ताओं के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबारियों को भी कर्ज देने की तैयारी कर रही है।

इसमें गारंटी या संपत्ति के बदले मिलने वाले सुरक्षित लोन और बिना किसी जमानत के दिए जाने वाले कर्ज, दोनों शामिल होंगे। इसके लिए मोबिक्विक अपने मौजूदा तकनीकी ढांचे, ग्राहकों से जुड़ी जानकारी और आंकड़ों का इस्तेमाल करेगी।

कंपनी कर्ज देने से पहले आवेदकों की भुगतान क्षमता और जोखिम का आकलन करने पर भी ध्यान देगी।