AI ला रहा महिंद्रा के फाइनेंस, ऑटो और रियल एस्टेट कारोबार में जबरदस्त बदलाव

इन AI टूल्स का किया जा रहा इस्तेमाल

कारों के क्षेत्र में महिंद्रा की स्मार्ट तकनीक से गाड़ियां और भी ज्यादा एडवांस बन रही हैं और उनके उत्पादन की प्रक्रिया भी ज्यादा सुगम हो गई है।

फाइनेंस सेक्टर में कंपनी के समुराई एजेंट ने किसी भी लोन या अप्रूवल के बाद लगने वाले समय (पोस्ट-सैंक्शन टर्नअराउंड टाइम) को 80 फीसदी तक घटा दिया है।

साथ ही, वित्त वर्ष 2026 में उनके 'उड़ान' प्लेटफॉर्म के जरिए 31,500 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, वहीं रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में AI की मदद से निर्माण से जुड़ी कमियों को जल्दी पहचाना जा रहा है। लॉजीवन जैसे AI टूल्स के जरिए सामान की डिलीवरी को सही रास्ते पर रखा जा रहा है, जिससे रूट प्लानिंग और कार्यप्रणाली को ऑटोमेट करना आसान हो गया है।