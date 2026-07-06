AI ला रहा महिंद्रा के फाइनेंस, ऑटो और रियल एस्टेट कारोबार में जबरदस्त बदलाव
महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी गाड़ियों, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट सहित लगभग हर काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपना रही है।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनीश शाह के मुताबिक, AI अब सिर्फ एक छोटा-मोटा टेस्ट रन नहीं रह गया है, बल्कि अब यह पूरी कंपनी में बड़े बदलाव ला रहा है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "यह सिर्फ छोटे-मोटे प्रयोगों का मौका नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर AI को सही मायनों में इस्तेमाल करने का समय है।"
इन AI टूल्स का किया जा रहा इस्तेमाल
कारों के क्षेत्र में महिंद्रा की स्मार्ट तकनीक से गाड़ियां और भी ज्यादा एडवांस बन रही हैं और उनके उत्पादन की प्रक्रिया भी ज्यादा सुगम हो गई है।
फाइनेंस सेक्टर में कंपनी के समुराई एजेंट ने किसी भी लोन या अप्रूवल के बाद लगने वाले समय (पोस्ट-सैंक्शन टर्नअराउंड टाइम) को 80 फीसदी तक घटा दिया है।
साथ ही, वित्त वर्ष 2026 में उनके 'उड़ान' प्लेटफॉर्म के जरिए 31,500 करोड़ रुपये का वितरण किया गया, वहीं रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में AI की मदद से निर्माण से जुड़ी कमियों को जल्दी पहचाना जा रहा है। लॉजीवन जैसे AI टूल्स के जरिए सामान की डिलीवरी को सही रास्ते पर रखा जा रहा है, जिससे रूट प्लानिंग और कार्यप्रणाली को ऑटोमेट करना आसान हो गया है।