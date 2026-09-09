MKC एग्रो फ्रेश ने IPO के लिए दाखिल किए ड्राफ्ट पेपर
खेतों से सीधा ग्राहकों तक ताजे फल पहुंचाने के लिए मशहूर दिल्ली NCR की कंपनी MKC एग्रो फ्रेश ने अपने प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। इस पेशकश में 99.99 लाख नए शेयर और 68.12 लाख ऑफर फोर सेल (OFS) शेयर शामिल होंगे।
कंपनी नए शेयर जारी करने के साथ-साथ कुछ मौजूदा शेयरधारकों को अपने शेयर बेचने का मौका भी देगी।
नए शेयरों से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने कुछ कर्ज चुकाने और अपनी सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में करेगी।
जूस प्लांट का कर रही निर्माण
यह कंपनी फलों को खेतों से चुनने, उन्हें छांटने, पकाने, कोल्ड स्टोरेज में रखने और फिर 15 से भी ज्यादा किस्म के फलों को ग्राहकों तक पहुंचाने का पूरा काम देखती है।
कंपनी की ग्रेटर नोएडा में पहले से ही एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा है। साथ ही यह महाराष्ट्र में संतरे का एक बड़ा जूस प्लांट भी बना रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने इस प्लांट को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है और उम्मीद है कि यह मार्च, 2027 तक शुरू हो जाएगा।
IPO प्रक्रिया की कमान नरनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज संभाल रही है, वहीं बिगशेयर सर्विसेज इसके रजिस्ट्रार के तौर पर काम करेगी।