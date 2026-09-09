MKC एग्रो फ्रेश ने IPO के लिए दाखिल किए ड्राफ्ट पेपर

यह कंपनी फलों को खेतों से चुनने, उन्हें छांटने, पकाने, कोल्ड स्टोरेज में रखने और फिर 15 से भी ज्यादा किस्म के फलों को ग्राहकों तक पहुंचाने का पूरा काम देखती है।

कंपनी की ग्रेटर नोएडा में पहले से ही एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा है। साथ ही यह महाराष्ट्र में संतरे का एक बड़ा जूस प्लांट भी बना रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस प्लांट को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है और उम्मीद है कि यह मार्च, 2027 तक शुरू हो जाएगा।

IPO प्रक्रिया की कमान नरनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज संभाल रही है, वहीं बिगशेयर सर्विसेज इसके रजिस्ट्रार के तौर पर काम करेगी।