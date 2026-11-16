MK ग्लोबल ने आयशर मोटर्स के शेयर खरीदने की सलाह दी

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयशर मोटर्स ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 की दूसरी तिमाही तक सालाना 20 लाख यूनिट का उत्पादन करना है।

इसके अलावा, एक नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक सालाना 24.5 लाख यूनिट तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी है।

कंपनी की नजर ब्राजील और मैक्सिको जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी है, जहां वे अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। कुछ लागतों का दबाव होने के बावजूद उसने कीमतों में समझदारी से बढ़ोतरी करके लगातार अपनी वृद्धि बनाए रखी है।