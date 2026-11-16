MK ग्लोबल ने आयशर मोटर्स के शेयर खरीदने की सलाह दी
MK ग्लोबल फाइनेंशियल ने हाल ही में आयशर मोटर्स के शेयर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 9,100 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया गया है। उन्होंने इसे एक ध्यान देने योग्य स्टॉक बताया है।
यह जानकारी तब सामने आई है, जब आयशर मोटर्स ने दूसरी तिमाही (Q2) में शानदार नतीजे पेश किए।
कंपनी का राजस्व 20 फीसदी बढ़ गया, वहीं मुनाफा (EBITDA) भी 16 फीसदी ऊपर चला गया। इसकी मुख्य वजह रॉयल एनफील्ड बाइक्स और कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की जबरदस्त मांग रही।
20 लाख यूनिट उत्पादन क्षमता की योजना
बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयशर मोटर्स ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 की दूसरी तिमाही तक सालाना 20 लाख यूनिट का उत्पादन करना है।
इसके अलावा, एक नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत वित्त वर्ष 2029-30 तक सालाना 24.5 लाख यूनिट तक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी है।
कंपनी की नजर ब्राजील और मैक्सिको जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी है, जहां वे अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। कुछ लागतों का दबाव होने के बावजूद उसने कीमतों में समझदारी से बढ़ोतरी करके लगातार अपनी वृद्धि बनाए रखी है।