एम्के ग्लोबल ने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने को दी हरी झंडी

पिछले तिमाही में टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन डिवीजन के राजस्व में 42 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी ज्यादा गाड़ियां बिकने की वजह से हुई। औसत कीमतें थोड़ी कम रहीं, खासकर ज्यादा निर्यात के चलते।

फिर भी पहले हुई कीमतों में बढ़ोतरी और लागत कम करने के उपायों ने कंपनी के मुनाफे को मजबूत बनाए रखा। आगे आने वाले त्योहारी सीजन में बिक्री अच्छी रहने की उम्मीद है।

हालांकि, कच्चे माल की ऊंची कीमतें मार्जिन पर थोड़ा दबाव डाल सकती हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना ​​है कि टाटा मोटर्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है।