जापान के निक्केई में बढ़त, एशिया के दूसरे बाजारों में उतार-चढ़ाव

जापान की अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि दर्ज की। इसमें बिजनेस इंवेस्टमेंट का बड़ा हाथ रहा।

इसके साथ ही, जुलाई में वास्तविक वेतन में पिछले साल के मुकाबले 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो मई, 2021 के बाद की सबसे बड़ी बढ़त है।

इन आंकड़ों ने बैंक ऑफ जापान (BOJ) के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की अपनी योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का एक मजबूत आधार तैयार किया है।

दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.2 प्रतिशत चढ़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का बाजार 0.6 प्रतिशत फिसल गया क्योंकि उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर पड़ा।