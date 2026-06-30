अमेरिका-ईरान शांति वार्ता का एशियाई बाजारों में मिला-जुला असर

चिप निर्माता कंपनियों ने दी अमेरिकी बाजार को रफ्तार

चिप बनाने वाली कंपनियों की बड़ी बढ़त की वजह से अमेरिकी स्टॉक्स में जोरदार बढ़त दर्ज की गई, जिससे एशिया में भी निवेशकों का उत्साह बढ़ गया।

S&P 500 में 1.2 फीसदी की बढ़त हुई और नैस्डैक 100 लगभग उससे दोगुना उछल गया। तेल की कीमतें 70 डॉलर (6,500) के आस-पास टिकी रहीं और सोने के भाव स्थिर रहे।

इस बीच, जापान की कमजोर मुद्रा येन निर्यातकों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आयात महंगा कर रही है। इसलिए हर कोई अमेरिका के ब्याज दरों और आने वाली नौकरी रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा है।