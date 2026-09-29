शेयर बाजार: HCL टेक के शेयर 1.5 फीसदी गिरे, कुछ कंपनियों को मिली अच्छी बढ़त

कुछ कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। रेज ऑफ बिलीफ के शेयरों में 10 फीसदी का उछाल आया, इसकी वजह पहली तिमाही में कंपनी को हुआ शानदार मुनाफा था।

प्रासोल केमिकल्स के शेयर भी 7 फीसदी चढ़ गए क्योंकि कंपनी ने सालाना स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) से एक बड़ा अनुबंध मिलने के बाद इसके शेयरों में भी हल्की बढ़त दर्ज हुई। जाइडस लाइफसाइंसेज के शेयरों ने अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के निरीक्षण के बाद नया रिकॉर्ड बनाया।

बाजार में कंपनियों के इन फैसलों और उनकी रेटिंग पर निवेशकों की लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि इन्हीं से बाजार में हलचल पैदा हो रही है।