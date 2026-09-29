शेयर बाजार: HCL टेक के शेयर 1.5 फीसदी गिरे, कुछ कंपनियों को मिली अच्छी बढ़त

शेयर बाजार: HCL टेक के शेयर 1.5 फीसदी गिरे, कुछ कंपनियों को मिली अच्छी बढ़त
मंगलवार (29 सितंबर) को शेयर बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जेफरीज ने पेट्रोनेट LNG को 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग दी, जिसके बाद इसके शेयरों में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई।
दूसरी तरफ, HCL टेक के शेयर भी 1.5 फीसदी नीचे आए। इसकी वजह यह थी कि कंपनी की सॉफ्टवेयर शाखा नवंबर तक क्रोएशिया की रोबोटिक डॉट AI को खरीदने की तैयारी में है।
इसी के साथ ITC के शेयर भी लुढ़क गए क्योंकि कंपनी ने स्प्रॉउटलाइफ फूड्स के लिए 645 करोड़ रुपये का अधिग्रहण सौदा पूरा किया।
इन कंपनियों के शेयरों में बढ़त
कुछ कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। रेज ऑफ बिलीफ के शेयरों में 10 फीसदी का उछाल आया, इसकी वजह पहली तिमाही में कंपनी को हुआ शानदार मुनाफा था।
प्रासोल केमिकल्स के शेयर भी 7 फीसदी चढ़ गए क्योंकि कंपनी ने सालाना स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेज को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) से एक बड़ा अनुबंध मिलने के बाद इसके शेयरों में भी हल्की बढ़त दर्ज हुई। जाइडस लाइफसाइंसेज के शेयरों ने अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के निरीक्षण के बाद नया रिकॉर्ड बनाया।
बाजार में कंपनियों के इन फैसलों और उनकी रेटिंग पर निवेशकों की लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि इन्हीं से बाजार में हलचल पैदा हो रही है।