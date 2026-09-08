मिराए एसेट ने लॉन्च किया IT इंडेक्स फंड, 5,000 रुपये से शुरू करें निवेश

यह फंड आपके पैसे को 78 अलग-अलग IT कंपनियों में निवेश करता है। इनमें सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं।

केवल बड़ी कंपनियों पर ध्यान देने वाले बाकी कई टेक फंडों के मुकाबले यह अलग है। इसमें लगभग 28 फीसदी रकम मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में लगाया जाता है।

इस फंड को रितेश पटेल और अक्षय उदेशी मैनेज कर रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य BSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टोटल रिटर्न इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराना है और यह एक निष्क्रिय निवेश रणनीति पर चलेगा।

अगर, आप भारत के टेक सेक्टर में निवेश करने को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन कोई आसान रास्ता चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए विचार करने लायक हो सकता है।