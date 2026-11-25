यह फंड ऐसे शेयरों की तलाश करता है, जिनकी कीमत ज्यादातर नकारात्मक माहौल या अफवाहों के कारण गिर गई है, न कि उनके बिजनेस में कोई असल समस्या होने की वजह से।

इसके लिए फंड अपनी खास इन-हाउस इंवेस्टमेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। इस फंड का लक्ष्य लंबी अवधि में ग्रोथ पाना और लोगों की किसी शेयर के बारे में सोच और उसकी असल कीमत के बीच के अंतर को पहचानना है।

इस फंड का प्रबंधन बृजेश कसेरा कर रहे हैं और इसे निफ्टी 500 TRI के मुकाबले परखा जाएगा। फंड की टीम का मानना है कि यह रणनीति आगे चलकर निवेश के बड़े अवसर पैदा कर सकती है।

NFO के दौरान आप इसमें 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं या फिर हर महीने केवल 99 रुपये की SIP भी शुरू कर सकते हैं। इससे यह उन लोगों के लिए काफी सुलभ हो जाता है, जो अपने निवेश पोर्टफोलियो में कुछ अलग आजमाना चाहते हैं।