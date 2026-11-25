मीराए एसेट ने लॉन्च किया कॉन्ट्रा फंड, 21 दिसंबर से कर सकेंगे निवेश
मीराए एसेट ने अपना नया कॉन्ट्रा फंड लॉन्च कर दिया है। यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, जो उन कंपनियों में पैसा लगाएगा, जिन्हें अभी बाजार बहुत पसंद नहीं कर रहा, लेकिन जिनकी कीमत असल में कम आंकी जा रही है।
इस नए फंड ऑफर (NFO) की अवधि 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक है। इसमें नियमित निवेश 21 दिसंबर से शुरू होगा। इस फंड का मकसद उन बेहतरीन शेयरों को पहचानना है, जो अभी सबकी नजर से दूर हैं।
5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश
यह फंड ऐसे शेयरों की तलाश करता है, जिनकी कीमत ज्यादातर नकारात्मक माहौल या अफवाहों के कारण गिर गई है, न कि उनके बिजनेस में कोई असल समस्या होने की वजह से।
इसके लिए फंड अपनी खास इन-हाउस इंवेस्टमेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। इस फंड का लक्ष्य लंबी अवधि में ग्रोथ पाना और लोगों की किसी शेयर के बारे में सोच और उसकी असल कीमत के बीच के अंतर को पहचानना है।
इस फंड का प्रबंधन बृजेश कसेरा कर रहे हैं और इसे निफ्टी 500 TRI के मुकाबले परखा जाएगा। फंड की टीम का मानना है कि यह रणनीति आगे चलकर निवेश के बड़े अवसर पैदा कर सकती है।
NFO के दौरान आप इसमें 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं या फिर हर महीने केवल 99 रुपये की SIP भी शुरू कर सकते हैं। इससे यह उन लोगों के लिए काफी सुलभ हो जाता है, जो अपने निवेश पोर्टफोलियो में कुछ अलग आजमाना चाहते हैं।