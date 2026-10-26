आधार e-KYC नहीं किया तो बंद हो जाएगी LPG सब्सिडी

अपनी सब्सिडी वाली रिफिल लगातार पाने के लिए आपको आधार e-KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसे आप अपनी गैस कंपनी के ऐप पर या अपने स्थानीय वितरक के पास जाकर करवा सकते हैं।

अगर, आप यह नहीं करवाते हैं तो फिर आप केवल 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर ही खरीद पाएंगे और वो भी पूरे बाजार भाव पर। ऐसे में आपके लिए गैस की लागत काफी बढ़ सकती है।

एक अच्छी खबर यह है कि जून से घरेलू LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि, नवंबर से ये नए नियम और बदलाव पूरी सख्ती के साथ लागू किए जाएंगे।