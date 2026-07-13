मिलवर्क्स 160 करोड़ रुपये का IPO 14 जुलाई को होगा लॉन्च

यह IPO बड़े संस्थानों, मार्केट मेकर्स और आम खुदरा निवेशकों सभी के लिए खुला रहेगा। एंकर निवेशकों को IPO खुलने से एक दिन पहले 13 जुलाई को शेयरों में निवेश का पहला मौका दिया जाएगा।

IPO प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलवर्क्स की लिस्टिंग BSE SME प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शानदार वित्तीय आंकड़े पेश किए हैं।

इस दौरान कंपनी का राजस्व 148.77 करोड़ रुपये और मुनाफा 37.06 करोड़ रुपये रहा। कंपनी इन फंड्स का इस्तेमाल नए उपकरण खरीदने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और अन्य सामान्य व्यावसायिक खर्चों के लिए करेगी, जिससे वे अपने मिशन-क्रिटिकल टेक कंपोनेंट्स का निर्माण और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।