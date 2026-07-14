मिलवर्क्स का IPO पहले घंटे में ही भरा, 90 फीसदी मुनाफे की उम्मीद

खुदरा निवेशकों ने इस IPO में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई, अपनी तय सीमा से 1.5 गुना से भी अधिक शेयरों के लिए बोली लगाई, वहीं गैर-संस्थागत निवेशक भी पीछे नहीं रहे।

मिलवर्क्स के लिए पिछला साल शानदार रहा है। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 37.1 करोड़ रुपये हो गया और राजस्व लगभग 149 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

ग्रे मार्केट प्रीमियम से संकेत मिल रहा है कि लिस्टिंग के दिन 90 फीसदी तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। सभी की निगाहें 21 जुलाई को होने वाले इसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) SME लिस्टिंग पर टिकी हैं।