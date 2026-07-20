मिलवर्क्स का IPO 193 गुना ज्यादा हुआ सब्सक्राइब

कंपनी ने अपने प्रति शेयर का भाव 315 से 331 रुपये तय किया था। एक निवेशक को कम से कम 2 लॉट यानि 800 शेयर खरीदने पड़ते थे, जिसका मतलब है कि ऊपरी प्राइस बैंड पर न्यूनतम 2.64 लाख रुपये का निवेश करना जरूरी था।

IPO लॉन्च होने से पहले ही राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज और एवरग्रो कैपिटल अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे 9 एंकर निवेशकों के समूहों ने लगभग 44 करोड़ रुपये लगाए थे।

मिलवर्क्स इस पूंजी का इस्तेमाल अपनी मशीनों को अपग्रेड करने और वर्किंग कैपिटल (रोजमर्रा के कामकाज के लिए पूंजी) बढ़ाने की योजना बना रही है।

कंपनी का इरादा है कि जैसे-जैसे यह हवाई जहाज, रक्षा और रेलवे जैसे अहम उद्योगों में अपनी पैठ बनाएगी, वह अपनी गुणवत्ता पर भी लगातार ध्यान देती रहेगी।