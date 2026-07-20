मिलवर्क्स का IPO 193 गुना ज्यादा हुआ सब्सक्राइब
हवाई जहाज, रक्षा, रेलवे और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टरों के लिए पुर्जे बनाने वाली मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज 21 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है।
कंपनी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। 14-16 जुलाई के बीच चली सब्सक्रिप्शन अवधि में यह 193 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। खास तौर पर खुदरा निवेशकों ने इसमें खूब दिलचस्पी दिखाई।
शेयर की कीमत 315 से 331 रुपये के बीच
कंपनी ने अपने प्रति शेयर का भाव 315 से 331 रुपये तय किया था। एक निवेशक को कम से कम 2 लॉट यानि 800 शेयर खरीदने पड़ते थे, जिसका मतलब है कि ऊपरी प्राइस बैंड पर न्यूनतम 2.64 लाख रुपये का निवेश करना जरूरी था।
IPO लॉन्च होने से पहले ही राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज और एवरग्रो कैपिटल अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे 9 एंकर निवेशकों के समूहों ने लगभग 44 करोड़ रुपये लगाए थे।
मिलवर्क्स इस पूंजी का इस्तेमाल अपनी मशीनों को अपग्रेड करने और वर्किंग कैपिटल (रोजमर्रा के कामकाज के लिए पूंजी) बढ़ाने की योजना बना रही है।
कंपनी का इरादा है कि जैसे-जैसे यह हवाई जहाज, रक्षा और रेलवे जैसे अहम उद्योगों में अपनी पैठ बनाएगी, वह अपनी गुणवत्ता पर भी लगातार ध्यान देती रहेगी।