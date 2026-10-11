मिल्की मिस्ट ने पनीर उत्पादों पर FSSAI की जांच से किया इनकार

तमिलनाडु के जाने-माने डेयरी ब्रांड मिल्की मिस्ट ने हाल ही में चल रही कुछ अफवाहों पर अपनी स्थिति साफ की है। उसने बताया कि पनीर उत्पादों की जांच को लेकर उसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) या तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है।

दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि उसके उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हो रही है, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।