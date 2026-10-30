AI पर खर्च के लिए 25 अरब डॉलर जुटाएगी माइक्रोसॉफ्ट

AI पर बढ़ते खर्च के लिए 25 अरब डॉलर जुटाएगी माइक्रोसॉफ्ट, जारी करेगी बॉन्ड

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:22 am Oct 30, 202609:22 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट करीब 25 अरब डॉलर (लगभग 2,400 अरब रुपये) का कर्ज जुटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी अमेरिका में बॉन्ड जारी करेगी। खास बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट 9 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार अमेरिकी बाजार में निवेश श्रेणी के बॉन्ड बेचने जा रही है। इस पेशकश को निवेशकों से अच्छा समर्थन मिला है और 100 अरब डॉलर से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं।