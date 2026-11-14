आउटेज के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में दिखी मजबूती

यह आउटेज गुरुवार को शुरू हुआ था। इसकी वजह एक्सचेंज ऑनलाइन में नेटवर्क अपग्रेड से जुड़ी एक समस्या बताई गई। देखते ही देखते यह दिक्कत इतनी बढ़ी कि दुनियाभर से 74 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। एक समय तो हर मिनट करीब 20,000 शिकायतें आ रही थीं।

इस वैश्विक आउटेज से एयरलाइन कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को भी काफी परेशानी हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को बताया कि सभी सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं।

कंपनी ने साफ किया कि यह कोई साइबर हमला या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी अंदरूनी तकनीकी व्यवस्था में हुई एक छोटी-सी चूक थी। उसने इस असुविधा के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वे भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं।