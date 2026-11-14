बायोकॉन की संस्थापक ने माइक्रोसॉफ्ट में आउटेज को जोहो के लिए बताया बड़ा अवसर

मजूमदार-शॉ ने अपनी बात रखते हुए कहा, "ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को देखते हुए जोहो के लिए यह एक अनपेक्षित मौका है कि वह भारतीय कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक बैकअप मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) बन सके।"

जब भारत सरकार ने भी अपने करीब 12.68 लाख सरकारी ईमेल अकाउंट जोहो पर शिफ्ट कर दिए हैं तो यह साफ है कि अब ज्यादा लोग अपनी सारी तकनीकी निर्भरता एक ही कंपनी पर रखने के बारे में दोबारा विचार कर रहे हैं।