माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स डिवीजन में फिर हो सकती है बड़ी छंटनी

बदलाव

नए नेतृत्व में पहला बड़ा बदलाव

रिपोर्ट के मुताबिक, यह छंटनी गेमिंग यूनिट की नई प्रमुख आशा शर्मा के नेतृत्व में होने वाला पहला बड़ा पुनर्गठन होगा। शर्मा ने इस साल फरवरी में एक्सबॉक्स डिवीजन की जिम्मेदारी संभाली थी। बताया जा रहा है कि कंपनी आने वाले समय में अपने कामकाज के तरीके और खर्चों की समीक्षा कर रही है। इसी प्रक्रिया के तहत कुछ विभागों में बदलाव और लागत कम करने के कदम उठाए जा सकते हैं ताकि कारोबार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।