सत्य नडेला ने एक्सबाॅक्स में बड़े बदलावों के लिए पुनर्गठन बताया जरूरी

एक्सबॉक्स में किए जा रहे बदलावों के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है।

नडेला ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी बेहतर अपडेट्स, ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रही है। इसका लक्ष्य है कि पर्सनल कंप्यूटर (PC) बिना किसी भरोसे की कमी के ज्यादा स्मार्ट बन सकें।

माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी सोच है कि नई टेक्नोलॉजी को मजबूत सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाए, ताकि 'अनमीटर्ड इंटेलिजेंस' सीधे आपके कंप्यूटर तक पहुंच सके, जैसा कि नडेला इसे कहते हैं।