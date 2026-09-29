सत्य नडेला ने एक्सबाॅक्स में बड़े बदलावों के लिए पुनर्गठन बताया जरूरी

सत्य नडेला ने एक्सबाॅक्स में बड़े बदलावों के लिए पुनर्गठन बताया जरूरी
माइक्रोसॉफ्ट अपने एक्सबॉक्स डिवीजन में बड़े बदलाव कर रहा है। कंपनी का मकसद गेमिंग को और आसान बनाना है। साथ ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी है।
हाल ही में एक पॉडकास्ट में सत्य नडेला ने गेमिंग डिविजन में हो रहे इस पुनर्गठन पर बात की। उन्होंने बताया कि इस बदलाव की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, लेकिन ये बदलाव एक्सबॉक्स को केवल गेमिंग कंसोल से कहीं आगे ले जाएंगे। संगठन को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आशा शर्मा निभा रही हैं।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा AI का ज्यादा इस्तेमाल
एक्सबॉक्स में किए जा रहे बदलावों के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है।
नडेला ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी बेहतर अपडेट्स, ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रही है। इसका लक्ष्य है कि पर्सनल कंप्यूटर (PC) बिना किसी भरोसे की कमी के ज्यादा स्मार्ट बन सकें।
माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी सोच है कि नई टेक्नोलॉजी को मजबूत सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाए, ताकि 'अनमीटर्ड इंटेलिजेंस' सीधे आपके कंप्यूटर तक पहुंच सके, जैसा कि नडेला इसे कहते हैं।