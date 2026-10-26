माइक्रोसॉफ्ट ने बिजली ग्रिड की देरी से रद्द किया AI डाटा सेंटर सौदा

एनस्केल को अमेरिकी शेयर बाजार में 35 अरब डॉलर (करीब 3,300 अरब रुपये) के साथ उतरने की उम्मीद थी, लेकिन अब उसे एक बड़ा झटका लगा है।

कंपनी ने अपने इस डाटा सेंटर में 23,000 एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स लगाने की योजना बनाई थी। यह केवल एक कंपनी का मामला नहीं है।

माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले से UK के AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी परेशानियां सामने आ गई हैं। बिजली ग्रिड की समस्या और ऊर्जा की ऊंची लागत पहले ही कई दूसरे AI प्रोजेक्ट्स को भी रोक चुकी है।

हालांकि, एनस्केल का कहना है कि वह इस सौदे से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है और एनवीडिया समेत दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर नए ऊर्जा समाधानों की तलाश कर रही है।