माइक्रोसॉफ्ट ने बिजली ग्रिड की देरी से रद्द किया AI डाटा सेंटर सौदा
माइक्रोसॉफ्ट ने एनस्केल के साथ एसेक्स में बनने वाले एक बड़े डाटा सेंटर के सौदे से हाथ पीछे खींच लिए हैं। कंपनी ने इसकी वजह बताई है कि बिजली ग्रिड में लगातार हो रही देरी के कारण 2030 के दशक तक बिजली की दिक्कतें आ सकती हैं।
यह डाटा सेंटर अगले साल शुरू होने वाला था और यह यूनाइटेड किंगडम (UK) में माइक्रोसॉफ्ट के बड़े निवेश अभियान का अहम हिस्सा था।
लिस्टिंग की उम्मीदों को लगा झटका
एनस्केल को अमेरिकी शेयर बाजार में 35 अरब डॉलर (करीब 3,300 अरब रुपये) के साथ उतरने की उम्मीद थी, लेकिन अब उसे एक बड़ा झटका लगा है।
कंपनी ने अपने इस डाटा सेंटर में 23,000 एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स लगाने की योजना बनाई थी। यह केवल एक कंपनी का मामला नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले से UK के AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी परेशानियां सामने आ गई हैं। बिजली ग्रिड की समस्या और ऊर्जा की ऊंची लागत पहले ही कई दूसरे AI प्रोजेक्ट्स को भी रोक चुकी है।
हालांकि, एनस्केल का कहना है कि वह इस सौदे से पूरी तरह बाहर नहीं हुई है और एनवीडिया समेत दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर नए ऊर्जा समाधानों की तलाश कर रही है।