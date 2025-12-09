सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, भारत में निवेश का किया ऐलान
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला इन दिनों भारत दौरे पर है। आज (9 दिसंबर) उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी है। इस मुलाकात में नडेला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अवसरों, डिजिटल विकास और तकनीकी भविष्य को लेकर बातचीत हुई। नडेला ने अपने पोस्ट में इस चर्चा को प्रेरणादायक बताया है।
निवेश
भारत में निवेश का ऐलान
इस मुलाकात के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 अरब डॉलर (लगभग 1,570 अरब रुपये) के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी इस राशि को AI से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी टेक्निकल स्किल्स और देश की अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करने में लगाएगी। माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है, जिससे भारत के डिजिटल सेक्टर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ— Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025
कदम
AI फर्स्ट भारत की दिशा में कदम
माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यह निवेश भारत को 'AI फर्स्ट' देश बनाने की दिशा में मदद करेगा। इससे डाटा सेंटर, क्लाउड सेवाएं और उन्नत टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा। इसके साथ ही, युवाओं को नई तकनीकी स्किल्स सीखने के मौके मिलेंगे और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। भारत सरकार और माइक्रोसॉफ्ट की यह साझेदारी भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।