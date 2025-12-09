माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात (तस्वीर: एक्स/@satyanadella)

सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, भारत में निवेश का किया ऐलान

07:01 pm Dec 09, 2025

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला इन दिनों भारत दौरे पर है। आज (9 दिसंबर) उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी है। इस मुलाकात में नडेला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अवसरों, डिजिटल विकास और तकनीकी भविष्य को लेकर बातचीत हुई। नडेला ने अपने पोस्ट में इस चर्चा को प्रेरणादायक बताया है।