AI चिप की मांग के कारण माइक्रोन की कमाई में 346 फीसदी का उछाल
माइक्रोन ने इस तिमाही में अपनी कमाई में जोरदार उछाल दर्ज किया है। कंपनी की कमाई 346 फीसदी से भी ज्यादा बढ़कर 41.4 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) हो गई है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को पावर देने वाले मेमोरी चिप्स की जबरदस्त मांग के चलते हुआ है।
कंपनी का शुद्ध लाभ भी कई गुना बढ़ा है, जो 28.24 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा है।
इन शानदार नतीजों के सामने आने के बाद माइक्रोन का बाजार मूल्य 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर गया। इसके शेयर भी आसमान छूने लगे क्योंकि निवेशकों ने AI तकनीक पर जमकर दांव लगाया है।
पर्याप्त HBM उत्पादन की योजना
माइक्रोन की हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) तकनीक अब AI सर्वर के लिए बेहद जरूरी हो गई है। यह तकनीक डाटा को बेहद तेजी से ट्रांसफर करती है क्योंकि इसमें मेमोरी की परतें एक के ऊपर एक लगी होती हैं।
कंपनी ने 2026 के लिए HBM उत्पादन की पूरी क्षमता का पहले ही वादा कर दिया है और इसके लिए लंबी अवधि के सौदे भी कर लिए हैं।
उन्हें इस तिमाही में करीब 50 अरब डॉलर (करीब 4,700 अरब रुपये) की कमाई होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी इस साल अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 27 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) का निवेश कर रही है।