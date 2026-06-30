AI चिप की मांग के कारण माइक्रोन की कमाई में 346 फीसदी का उछाल बिज़नेस Jun 30, 2026

माइक्रोन ने इस तिमाही में अपनी कमाई में जोरदार उछाल दर्ज किया है। कंपनी की कमाई 346 फीसदी से भी ज्यादा बढ़कर 41.4 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) हो गई है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को पावर देने वाले मेमोरी चिप्स की जबरदस्त मांग के चलते हुआ है।

कंपनी का शुद्ध लाभ भी कई गुना बढ़ा है, जो 28.24 अरब डॉलर (करीब 2,400 अरब रुपये) तक पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 गुना ज्यादा है।

इन शानदार नतीजों के सामने आने के बाद माइक्रोन का बाजार मूल्य 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर गया। इसके शेयर भी आसमान छूने लगे क्योंकि निवेशकों ने AI तकनीक पर जमकर दांव लगाया है।