AI स्टार्टअप दे रहा बिना अनुभव के हर घंटे 8,000 रुपये से ज्यादा कमाने का मौका

इस नौकरी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। केवल 6 घंटे में ही लगभग 20,000 लोगों ने इसके लिए साइन-अप कर लिया था।

कंपनी ने बताया कि अगले 12 घंटों के दौरान करीब 2,000 लोगों को काम पर रखा भी जा चुका था। फिलहाल इसकी नजरें मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले और पश्चिमी देशों पर हैं, लेकिन इसके लिए आवेदन दुनियाभर के लोग कर सकते हैं।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अली अंसारी का कहना है कि रोबोट्स को और स्मार्ट बनाने के लिए इंसानों की यह जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छे रेफरल देने वालों को कंपनी 300 डॉलर (करीब 28,000 रुपये) का रेफरल बोनस भी दे रही है।