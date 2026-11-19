कभी बिटकॉइन माइनिंग करने वाली हाइपरस्केल डाटा कंपनी अब मिशिगन में एक डाटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उसे पैसों की गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ग्राहक समझौते को पूरा करने के लिए कंपनी को अभी 7.48 करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) और चाहिए। मार्च, 2027 तक यह समझौता 1.2 अरब डॉलर (करीब 110 अरब रुपये) तक कमा कर दे सकता है, बशर्ते कंपनी अपनी सभी शर्तों को पूरा करे और इसकी अवधि आगे बढ़ाई जाए।

हालांकि, सितंबर तक कंपनी के पास केवल 1.7 करोड़ डॉलर (करीब 150 करोड़ रुपये) की बेरोकटोक नकदी थी और उस पर कर्ज इससे कहीं ज्यादा था, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कंपनी अपना काम जारी रख पाएगी?