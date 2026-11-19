हाइपरस्केल AI प्रोजेक्ट के लिए नकदी संकट में फंसी
कभी बिटकॉइन माइनिंग करने वाली हाइपरस्केल डाटा कंपनी अब मिशिगन में एक डाटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उसे पैसों की गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ग्राहक समझौते को पूरा करने के लिए कंपनी को अभी 7.48 करोड़ डॉलर (करीब 700 करोड़ रुपये) और चाहिए। मार्च, 2027 तक यह समझौता 1.2 अरब डॉलर (करीब 110 अरब रुपये) तक कमा कर दे सकता है, बशर्ते कंपनी अपनी सभी शर्तों को पूरा करे और इसकी अवधि आगे बढ़ाई जाए।
हालांकि, सितंबर तक कंपनी के पास केवल 1.7 करोड़ डॉलर (करीब 150 करोड़ रुपये) की बेरोकटोक नकदी थी और उस पर कर्ज इससे कहीं ज्यादा था, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कंपनी अपना काम जारी रख पाएगी?
20 मेगावाट अपग्रेड के लिए साझेदारी की
हाइपरस्केल कंपनी AI में बड़ा निवेश कर रही है। इसके लिए उसने कैलिफोर्निया की एक टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है, ताकि वह मिशिगन में अपनी साइट पर 20 मेगावाट का अपग्रेड कर सके।
इस नए सेटअप का पहला आधा हिस्सा दिसंबर तक तैयार हो जाना चाहिए और अक्टूबर तक इस पर पहले ही 4.73 करोड़ डॉलर (करीब 400 करोड़ रुपये) खर्च हो चुके हैं, लेकिन कंपनी का कॉमन-शेयर बिक्री प्रोग्राम अभी रुका हुआ है और उसके पास पैसों के विकल्प भी सीमित हैं। ऐसे में जब तक उन्हें जल्दी ही नई फंडिंग नहीं मिलती, इस बदलाव को पूरा करना आसान नहीं होगा।