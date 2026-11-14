दिग्गज निवेशक माइकल बरी ने एनवीडिया के शेयरों को लेकर दी चेतावनी

बरी ने बताया कि हुआंग के जाने से एनवीडिया को 'की-पर्सन जोखिम' का सामना करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि हुआंग के बिना कुछ ग्राहक पीछे हट सकते हैं या अपने सौदों में बदलाव के लिए दबाव डाल सकते हैं, जिससे कंपनी के काम की रफ्तार धीमी हो सकती है।

उन्होंने छिपे हुए कर्ज और विशेष फाइनेंसिंग को लेकर भी चिंता जताई है, जिससे अगर, हालात बिगड़ते हैं तो वित्तीय तनाव बढ़ सकता है।

इसी बीच, एनवीडिया ने अपनी फाइनेंस प्रमुख कॉलेट क्रेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया है और कहा है कि जब तक एक स्थायी उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक कंपनी का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहेगा।