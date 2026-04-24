मेटा फिर करेगी बड़ी छंटनी, इस बार 8,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा एक बार फिर बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस कदम को लेकर एक मेमो के जरिए अपने कर्मचारियों को जानकारी दी है। मेटा करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है, जिससे लगभग 8,000 लोगों की नौकरी पर खतरा है और कंपनी अपने काम करने के तरीके में बड़े बदलाव करने जा रही है।

वजह कंपनी क्यों कर रही छंटनी? कंपनी का कहना है कि यह फैसला काम को ज्यादा आसान और बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। मेटा अपने कुछ क्षेत्रों में नया पैसा लगाना चाहती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कामों में। इसी कारण वह खर्च कम करना और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहती है। कंपनी का मानना है कि इससे भविष्य में उसे फायदा होगा और नई तकनीक पर तेजी से काम किया जा सकेगा।

असर इस विभाग पर पड़ेगा असर रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी का असर खासकर कंपनी के प्रबंधन स्तर पर ज्यादा पड़ेगा। कंपनी अपने प्रबंधन की परतों को कम करना चाहती है और तकनीकी टीमों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि, मेटा ने अभी साफ नहीं बताया है कि किन विभागों में कितनी कटौती होगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह बदलाव बड़े स्तर पर होंगे और कई टीमों पर इसका असर देखने को मिलेगा।

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