मेटा फिर करेगी बड़ी छंटनी, इस बार 8,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

मेटा फिर करेगी बड़ी छंटनी, इस बार 8,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
क्या है खबर?
फेसबुक की मूल कंपनी मेटा एक बार फिर बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस कदम को लेकर एक मेमो के जरिए अपने कर्मचारियों को जानकारी दी है। मेटा करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है, जिससे लगभग 8,000 लोगों की नौकरी पर खतरा है और कंपनी अपने काम करने के तरीके में बड़े बदलाव करने जा रही है।
वजह
कंपनी क्यों कर रही छंटनी?
कंपनी का कहना है कि यह फैसला काम को ज्यादा आसान और बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। मेटा अपने कुछ क्षेत्रों में नया पैसा लगाना चाहती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कामों में। इसी कारण वह खर्च कम करना और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहती है। कंपनी का मानना है कि इससे भविष्य में उसे फायदा होगा और नई तकनीक पर तेजी से काम किया जा सकेगा।
असर
इस विभाग पर पड़ेगा असर
रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी का असर खासकर कंपनी के प्रबंधन स्तर पर ज्यादा पड़ेगा। कंपनी अपने प्रबंधन की परतों को कम करना चाहती है और तकनीकी टीमों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हालांकि, मेटा ने अभी साफ नहीं बताया है कि किन विभागों में कितनी कटौती होगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह बदलाव बड़े स्तर पर होंगे और कई टीमों पर इसका असर देखने को मिलेगा।
अन्य
अन्य कंपनियां भी कर रहीं बदलाव
इस बीच, माइक्रोसॉफ्ट भी अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक योजना चला रही है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियां अब तेजी से AI की ओर बढ़ रही हैं और उसी के अनुसार अपने ढांचे में बड़ा बदलाव कर रही हैं। मेटा ने भी अपने बढ़ते खर्च को लेकर संकेत दिए हैं, खासकर नए ढांचे और विशेषज्ञों की भर्ती के कारण, जिससे आगे और बदलाव संभव हैं।