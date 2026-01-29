मेटा 2026 में AI पर अपना खर्च बढ़ाकर कर सकती है दोगुना

मार्क जुकरबर्ग के स्वामित्व वाली मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे रहने के लिए इस साल अपना निवेश दोगुना करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह OpenAI, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों से मुकाबले के लिए AI पर बड़ा खर्च करेगी। मेटा का मानना है कि आने वाले समय में AI ही सोशल मीडिया, विज्ञापन और डिजिटल सेवाओं का भविष्य तय करेगा।

खर्च 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर होगा खर्च मेटा ने साल 2026 के लिए अपने कैपिटल खर्च का अनुमान 115 से 135 अरब डॉलर (लगभग 10,500-12,500 अरब रुपये) के बीच रखा है। यह रकम पिछले साल के 72 अरब डॉलर (लगभग 6,600 अरब रुपये) के मुकाबले लगभग दोगुनी है। कंपनी का कहना है कि यह पैसा बड़े डाटा सेंटर, कंप्यूटिंग सिस्टम और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाएगा। मेटा का लक्ष्य है कि उसकी AI लैब दुनिया की सबसे ताकतवर और उन्नत लैब में शामिल हो।

सुपरइंटेलिजेंस AI लैब और सुपरइंटेलिजेंस पर ध्यान मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जुकरबर्ग ने कहा कि AI अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2026 इसका अहम साल होगा। कंपनी मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब के जरिए ऐसे AI सिस्टम विकसित करना चाहती है, जो खुद फैसले लेने और काम करने में सक्षम हों। जुकरबर्ग का मानना है कि इससे नए प्रोडक्ट बनेंगे, काम करने का तरीका बदलेगा और बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

