क्याें मेटा कर्मचारियों को जारी कर रही क्लास C शेयर?

ये नए शेयर मेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे जुटाने और कर्मचारियों को वेतन देने में मदद करेंगे।

खास बात यह है कि इससे जुकरबर्ग की वोटिंग शक्ति बिल्कुल कम नहीं होगी क्योंकि उनके पास क्लास B स्टॉक के कारण अभी भी 60 फीसदी से ज्यादा वोटिंग अधिकार हैं।

इसके अलावा, वे चाहें तो इन नए शेयरों में से 20 फीसदी तक तुरंत बेच भी सकते हैं। ऐसा करने से वे अपनी किसी भी वित्तीय जरूरत को पूरा कर पाएंगे और कंपनी पर उनका नियंत्रण भी बना रहेगा।