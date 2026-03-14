मेटा कर रही 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, जानिए क्या है इसकी वजह
क्या है खबर?
मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है, जिससे कंपनी के 20 फीसदी या उससे अधिक कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। यह छंटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुनियादी ढांचे में किए गए भारी निवेश की भरपाई करने और AI से लाई गई अधिक दक्षता के लिए तैयार होने के उद्देश्य से की जा रही है। इस छंटनी की कोई तारीख तय नहीं है और न ही इनकी संख्या को अंतिम रूप दिया है।
असर
कितने कर्मचारी होंगे इससे प्रभावित
सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में मेटा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में संकेत दिया है और उन्हें छंटनी की योजना बनाना शुरू करने के लिए कहा है। मेटा 20 फीसदी की छंटनी पर सहमत हो जाती है तो इससे लगभग 16,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। यह कंपनी में 2022 के अंत से 2023 की शुरुआत के बीच हुए पुनर्गठन के बाद से सबसे बड़ी छंटनी होगी।
बयान
कंपनी ने छंटनी पर क्या कहा?
मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने योजना के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, "यह सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के बारे में अटकलबाजी वाली रिपोर्टिंग है।" कंपनी ने नवंबर 2022 में 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जो उस समय उसके कुल कर्मचारियों का लगभग 13 फीसदी था। लगभग 4 महीने बाद उसने 10,000 और नौकरियों में कटौती कर दी। मौजूदा छंटनी का दौर AI प्रतिस्पर्धा में बन रहने के लिए निवेश की बढ़ती लागत से प्रेरित है।