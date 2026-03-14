मेटा 20 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है

मेटा कर रही 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाली मेटा बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है, जिससे कंपनी के 20 फीसदी या उससे अधिक कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। यह छंटनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बुनियादी ढांचे में किए गए भारी निवेश की भरपाई करने और AI से लाई गई अधिक दक्षता के लिए तैयार होने के उद्देश्य से की जा रही है। इस छंटनी की कोई तारीख तय नहीं है और न ही इनकी संख्या को अंतिम रूप दिया है।