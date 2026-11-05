मेटा कर्मचारियों को दे रही खुद नौकरी छोड़ने का विकल्प

माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब मेटा भी कर्मचारियों को दे रही खुद नौकरी छोड़ने का विकल्प

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:22 pm Nov 05, 202606:22 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी मेटा फ्रांस में अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने कर्मचारियों को खुद नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया है। फ्रेंच मीडिया संस्थान ला लेत्रे की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले का असर फ्रांस में काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों में से 100 पर पड़ सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि किन विभागों या पदों के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।