मेटा शेयर बेचकर AI प्रोजेक्ट्स के लिए जुटाएगी भारी निवेश 

शेयरों में 6.6 फीसदी की गिरावट

शेयर बेचने की जानकारी सामने आने के बाद मेटा के शेयरों में 6.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि निवेशक बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी तकनीकी कंपनियां बेहतर AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ में लगी हैं।

यह मेटा की पहली बड़ी फंडिंग कोशिश नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 30 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) के बॉन्ड जारी करने का आवेदन किया था, फिर ब्लू ओवल कैपिटल से 27 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) जुटाए और अप्रैल में उसने अपने सालाना खर्च का अनुमान बढ़ाकर 145 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) तक कर दिया। यह सारा पैसा मुख्य रूप से AI के अगले चरण के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होना है।