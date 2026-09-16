2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर देना होगा MDR शुल्क

हर महीने एक लाख रुपये तक के UPI QR भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे दुकानदारों को यह शुल्क नहीं देना होगा।

दूसरी तरफ, ईंधन, रेलवे, टेलीकॉम और बीमा जैसे क्षेत्रों के लिए बड़ी लेन-देन पर प्रतिशत के हिसाब से चार्ज लगने के बजाय तय 5 रुपये का शुल्क लगेगा।

इस MDR से जमा होने वाली राशि का एक हिस्सा छोटे व्यवसायों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने और उन जगहों पर सेवाएं बढ़ाने में मदद करेगा, जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी पैसा UPI को तेज और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स के पास जाएगा।