इस महीने से UPI लेन-देन में आएगा बढ़ा बदलाव, इनको देना पड़ेगा शुल्क

ज्यादातर छोटे भुगतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। करीब 96 फीसदी मर्चेंट ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो वे 2,000 रुपये की सीमा से कम हैं या फिर छोटे मर्चेंट के लिए बने जीरो-MDR सिस्टम के दायरे में आते हैं।

अगर, UPI से 75,000 रुपये या उससे ज्यादा का भुगतान होता है तो उस पर MDR 300 रुपये प्रति लेन-देन तक सीमित रहेगा। रेलवे और टेलिकॉम जैसे सेक्टर में बड़े भुगतान के लिए एक तय 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

म्यूचुअल फंड खरीदने पर भी एक बहुत छोटा शुल्क (0.02 फीसदी) लगता है, जो भी एक सीमा तक ही होता है। दोस्तों को पैसे भेजना या बिल भुगतान पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेन-देन पर इन बदलावों का कोई असर नहीं पड़ेगा।