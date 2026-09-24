इसके तहत कई दुकानों पर UPI से भुगतान की सुविधा बंद रखने की तैयारी है

2 अक्टूबर को नहीं कर पाएंगे UPI भुगतान? व्यापारियों ने किया 'नो UPI डे' का ऐलान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:21 pm Sep 24, 202605:21 pm

क्या है खबर?

UPI पर लगने वाले प्रस्तावित शुल्क को लेकर व्यापारियों का विरोध देशभर में फैलता जा रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' रखने की घोषणा की है। इसके तहत कई दुकानों पर UPI से भुगतान की सुविधा बंद रखने की तैयारी है। विरोध के दौरान दुकानदार अपने QR कोड, स्कैनर और साउंड बॉक्स जैसे उपकरणों को काले कपड़े से ढक सकते हैं।