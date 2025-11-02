म्यूचुअल फंड के बदले ऋण लेकर आप पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

म्यूचुअल फंड के बदले ले सकते हैं ऋण, जानिए क्या है इसका तरीका

क्या है खबर?

कई बार अचानक पैसों की जरूरत आने पर लोगों को समझ नहीं आता कि कहां से व्यवस्था की जाए। कई अपने निवेश से पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। स्कीम के परिपक्व होने से पहले पैसा निकालने से उन्हें इस पर मिलने वाले फायदों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप भी ऐसा सोच रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो बिना लाभ खोए आपकी जरूरत पूरी कर सकता है।