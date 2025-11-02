LOADING...
म्यूचुअल फंड के बदले ले सकते हैं ऋण, जानिए क्या है इसका तरीका 
म्यूचुअल फंड के बदले ऋण लेकर आप पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 02, 2025
05:11 pm
क्या है खबर?

कई बार अचानक पैसों की जरूरत आने पर लोगों को समझ नहीं आता कि कहां से व्यवस्था की जाए। कई अपने निवेश से पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं। स्कीम के परिपक्व होने से पहले पैसा निकालने से उन्हें इस पर मिलने वाले फायदों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप भी ऐसा सोच रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो बिना लाभ खोए आपकी जरूरत पूरी कर सकता है।

पात्रता 

कौन होगा ऋण के लिए पात्र?

आप पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए म्यूचुअल फंड पर ऋण ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए। आपके खाते में दिया गया पैन नंबर और म्यूचुअल फंड के लिए दिया पैन नंबर समान होना चाहिए। अब आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। हर बैंक के पास म्यूचुअल फंड हाउस की एक सूची होती है। उसमें आपके फंड हाउस का भी नाम शामिल है तो आपको ऋण मिल सकता है।

राशि 

कितना मिलेगा ऋण?

आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी जरूरी जानकारी डालकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बैंक ब्रांच में भी विजिट कर ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बैंक म्यूचुअल फंड के बदले 10 से 15 प्रतिशत की ब्याज दरों पर ऋण मुहैया कराते हैं। आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसकी वैल्यू का 50 प्रतिशत मार्जिन गिरवी रखना पड़ेगा, जबकि डेट म्यूचुअल फंड का 25 प्रतिशत मार्जिन गिरवी रखना होगा।